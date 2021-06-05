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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت هيئة المنافسة بوابتها الالكترونية الجديدة، ضمن مساعي تحقيق رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي. وتتيح بوابة الخدمات الالكترونية للهيئة العامة للمنافسة تقديم الطلبات لقطاع الأعمال والمنشآت بسهولة ويسر من خلال الخدمات التي تقدمها من استقبال للشكاوى والبلاغات، والبت في طلبات الاندماج والاستحواذ، واستقبال طلبات الإعفاء من تطبيق النظام، والتسوية والمصالحة، إضافة إلى الخدمات العامة مثل التسجيل في البرامج التدريبية. ودعت الهيئة العموم إلى زيارة البوابة على الرابط : https://gac.gov.sa

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