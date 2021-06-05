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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مزاد الطيف الترددي تعتزم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عقده في الربع الرابع 2021م، بهدف طرح ترددات إضافية في النطاقات 600 و700 و2100 و3800 ميجاهرتز، وطرح ترددات في النطاق 400 ميجاهرتز لتقديم الخدمات عريضة النطاق والتطبيقات الصناعية لإنترنت الأشياء للجهات المدنية والخاصة في المملكة، وذلك تنفيذا لخطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023. ودعت الهيئة العموم إلى تقديم مرئياتهم حول المزاد، وذلك لاستطلاع آرائهم حول النطاقات التي ستطرح في المزاد وعناصر تصميم المزاد المختلفة بما فيها الخدمات والتقنيات الراديوية الرقمية المقترح تقديمها باستخدام هذه النطاقات، ومتطلبات ونموذج تقديم خدمات الاتصالات المتخصصة عريضة النطاق للجهات المدنية.



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