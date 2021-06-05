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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جددت دعوتها لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية الواردة عبر الرسائل النصية (SMS)، والإبلاغ عنها من خلال إعادة إرسالها للرقم المجاني (330330). وأوضحت أن هذه الرسائل النصية قد ترد للمستخدمين من أرقام مجهولة، وتدعي في مضمونها بأنها تابعة لأحد البنوك المحلية أو الجهات الاستثمارية أو التجارية أو البريدية، مع إبلاغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية أو طلب تحديث بياناته أو إشعاره بوصول شحنة بريدية وطلب دفع مبالغ ومستحقات مالية.



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