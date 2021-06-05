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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المنتدى المصرفي السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية لعام 2021 يعقد في مدينة الغردقة بمصر خلال الثامن من مايو وحتى العاشر منه، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر بمشاركة أكثر من 250 من قيادات ورؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية. وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف وسام فتوح في بيان، أن المنتدى يهدف إلى توضيح دور المصارف المركزية في خطط التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، واستعراض الأولويات الحالية والمستقبلية للجنة بازل والتدابير الرقابية والتعديلات على إطار عملها بغرض التعامل مع جائحة كورونا.



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