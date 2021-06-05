شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: مصر تمتلك كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ولجنة الاتحاد الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية على أهمية المبادرة التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإعمار قطاع غزة، ولا سيما أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لإعادة الإعمار بالسواعد المصرية.

أضاف شريف الجبلى، لـ"الخليج 365"، إن إعمار غزة مهم للغاية لتأكيد الدعم المصرى للقطاع، بجانب أن مصر لديها من شركات المقاولات والتوريدات والشركات الصناعية القادرة على تلبية كافة احتياجات التعمير والبناء في غزة، سواء من أسمنت أو أسفلت أو كيماويات ومواد أساسية ومختلف مواد البناء والرخام والجرانيت والمواسير.

يشار إلى أن المعدات المصرية دخلت الجمعة من معبر رفح البرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعلن عن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وهي المبادرة التي لاقت ترحيبا كبيرا على المستوى الإقليمى والدولى.