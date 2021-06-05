شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن وباريس: الاتفاق الضريبي «خطوة تاريخية غير مسبوقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، السبت «بالالتزام غير المسبوق» من جانب دول مجموعة السبع بعد اتفاقها على ضريبة عالمية دنيا على أرباح الشركات بنسبة 15 في المئة على الأقل.

وقالت في بيان بعد أن دعمت دول مجموعة السبع خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لجعل شركات التكنولوجيا العملاقة على وجه الخصوص تدفع ضرائب أكثر، إن «هذا الحد الأدنى للضريبة العالمية سينهي سباق خفض الضرائب على الشركات».

من جهته، اعتبر وزير المال الفرنسي برونو لومير أن الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة السبع القاضي بفرض ضريبة عالمية على أرباح الشركات هو «خطوة تاريخية» في «المعركة» ضد «التهرب الضريبي وتحسينه».

وعن نسبة «15% على الأقل»، أكد الوزير في فيديو بثه على تويتر «أنها نقطة انطلاق وسنسعى في الأشهر المقبلة لضمان رفع معدل الضريبة هذا إلى أعلى ما يمكن» مضيفاً «المعركة ستتواصل في مجموعة العشرين وفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لكن الخطوة التي تم اتخاذها هنا في لندن، في إطار مجموعة السبع، هي خطوة تاريخية يجب أن تجعلنا، نحن الفرنسيين جميعاً، فخورين».

(أ.ف.ب)