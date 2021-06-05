شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من «فيسبوك» و«جوجل» على اتفاق الضريبة العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نيك كليج مدير قسم الشؤون العالمية في شركة «فيسبوك»، السبت، إن الشركة ترحب بالتقدم الذي أحرزته مجموعة السبع بشأن الحد الأدنى لمعدل الضريبة وتقبل بحقيقة أن يؤدي هذا إلى دفع شبكة التواصل الاجتماعي ضرائب أكثر وفي أماكن مختلفة.

وقال كليج عبر تويتر: «فيسبوك تدعو منذ فترة طويلة إلى إصلاح قواعد الضرائب العالمية ونرحب بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في مجموعة السبع. اتفاقية اليوم تمثل خطوة أولى مهمة نحو شعور الشركات بالثقة وتعزيز ثقة الجمهور في نظام الضرائب العالمي».

وأضاف: «نريد أن تنجح عملية الإصلاح الضريبي الدولية، وندرك أن هذا قد يعني دفع فيسبوك ضرائب أكثر وفي أماكن مختلفة».

من جهتها، قالت شركة «جوجل»، إنها تدعم العمل الجاري لتحديث قواعد الضرائب الدولية بعد أن وافق وزراء مالية مجموعة السبع على تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة الشركات لا يقل عن 15%.

وقال خوسيه كاستانيدا المتحدث باسم «جوجل» في بيان: «نؤيد بشدة العمل الجاري لتحديث القواعد الضريبية الدولية، ونأمل أن تواصل الدول التعاون لضمان وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق متوازن ودائم قريباً».

(رويترز)