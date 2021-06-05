شكرا لقرائتكم خبر عن 4,4 % نمو اقتصاد اليونان في النصف الأول رغم الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل اقتصاد اليونان نمواً بنسبة 4,4% في الفصل الأول من 2021، رغم تدابير الإغلاق المرتبطة بالحد من فيروس كورونا، حسبما أظهرت بيانات أولية الجمعة.

وذكرت وكالة الإحصاء إيلستات أن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعاً على أساس شهري، مدعوماً بصادرات الخدمات وتراجع طفيف في طلب المستهلك.

وبالمقارنة على أساس سنوي، تراجع الاقتصاد بنسبة 2,3% بعد فرض الإغلاق في تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت اليونان بإلغاء القيود على التنقل والأنشطة التجارية في آذار/مارس، بدءاً بالمواقع الأثرية.

وتراجع الانتاج الوطني بنسبة 8,2% من 2020 في وقت سدد الوباء ضربة لقطاع السفر الدولي، أحد مصادر الدخل الرئيسية لليونان.

وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن يسجل الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2,3% هذا العام، وصولاً إلى 5,4% في 2022.

وقدرت المفوضية الأوروبية أن يبلغ نمو الاقتصاد في اليونان هذا العام 4,1%، و6,1% في 2022.

(أ ف ب)