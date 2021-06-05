5 جنيهات.. ارتفاع في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يسجل 811 جنيهاً للجرام

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات، وذلك بسبب ارتفاع سعر الذهب في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وكان السوق العالمي للذهب قد أغلق على ارتفاع حوالي 20 دولاراً، حيث صعدت الأونصة من 1870 إلى 1890 دولاراً.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر وجاءت على التالي:

عيار 18 سجل 695.25 جنيه

عيار 21 سجل 811 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 926.75 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 6488 جنيهاً

أونصة الذهب 1890 دولاراً

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الرئيسي لعودة الذهب للصعود هو أن تقرير الوظائف الأمريكية في مايو كان أقل من المتوقع من حيث التوظيف، إذ أدى انحسار تأثيرات الجائحة بدعم من التطعيمات، مما استقطب مزيدا من الأشخاص إلى قوة العمل، وهو ما يقدم مؤشرا على أن الاقتصاد ما زال في طريقه للتعافي من الركود الناجم عن كورونا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الجمعة في تقريرها عن التوظيف، الذي يحظى بمتابعة عن كثب، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 559 ألفا الشهر الماضي.