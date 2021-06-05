شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أهمية زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للعام الثانى على التوالى بدأت الحكومة ممثلة فى وزراتى قطاع الأعمال العام والزراعة فى تنفيذ التجربة الثانية؛ لزراعة الأقطان قصيرة التيلة فى منطقة شرق العوينات، ولا سيما أن إنتاجية التجربة الأولى البالغة نحو 250 فدانا بلغت أعلى إنتاجية نحو 9.2 قنطار للفدان .

بدأت بزراعة 250 فدانا شرق العوينات الموسم الماضى.

لبعدها عن مناطق زراعة القطن طويل التيلة في وادى النيل وملاءمة تربتها للاقطان القصيرة.

التجربة الأولى كانت كفيلة بنجاحها وبالتالى تقرر أعادتها مع تلافى آى أخطاء سابقة ومضاعفة المساحة المزروعة من 250 إلى 500 فدان.

بلغت 9.2 قنطار للفدان والمتوسط العالمى من 14 إلى 18 قنطار للفدان، ويمكن الوصول له من خلال التجربة الجديدة.

تنفذ وزارة قطاع الأعمال بالتنسيق مع عدة جهات تجربة لزراعة 500 فدان، بجانب تنفيذ وزارة الزراعة لتجربة أخرى ايضا في نفس المكان.

سيتم وقف الاستيراد والاستفادة من القطن المحلى، وهذا يوفر نحو 3 مليارات دولار سنويا، بجانب التوسع في تصديره.