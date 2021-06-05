شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لـ«وول ستريت».. والنفط يقفز 5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استطاعت المؤشرات الأمريكية الخروج بمكاسب أسبوعية، وإن كانت محدودة، حيث ارتفع المؤشر «إس أند بي» في الأسبوع الماضي 0.6%، وصولاً إلى 4229 نقطة، وهو على بعد 9 نقاط فقط من أعلى مستوى له، وارتفع «داو جونز» 0.7% خلال الأسبوع، في حين صعد «ناسداك» 0.5%.

إلى ذلك ارتفع برنت 3% خلال الأسبوع وزاد الخام الأمريكي حوالي 5%، وهو أسبوع المكاسب الثاني على التوالي لكلا العقدين.

وارتفعت الأسهم العالمية بعد أن أظهرت البيانات نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة دون المتوقع في مايو/أيار، مما حدا بكثيرين إلى تقليص التوقعات لصدور تمليحات في اتجاه التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتأتي البيانات قبل اجتماعات مجلس الاحتياطي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم، حيث سيترقب المستثمرون أي مؤشرات على تقليص برامجهما الضخمة لشراء السندات.

ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يُبقي البنكان المركزيان سياستهما دون تغيير.

وكتب محللو «بي سي أيه» للأبحاث في مذكرة: «من السابق لأوانه أن يشرع المركزي الأوروبي ولو في مجرد التلميح لأي شكل من التشديد النقدي، حتى مع تحسن النمو الاقتصادي، في حين أن التضخم الرئيسي تجاوز هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، فإن التضخم الأساسي لم يرتفع إلى أكثر من 0.9%».

الأسهم الأمريكية

وارتفعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، تقودها شركات التكنولوجيا، بعد تقرير شهري ضعيف للوظائف الأمريكية هدأ مخاوف المستثمرين من أن يكبح مجلس الاحتياطي الاتحادي إجراءات التحفيز النقدي قريباً.

وزاد أرباب العمل الأمريكيون التوظيف في مايو/أيار، ورفعوا الأجور في ظل تنافسهم على العمالة، لكن الوظائف غير الزراعية زادت 559 ألف وظيفة وليس 650 ألفاً كما توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز».

وكان المستثمرون متخوفين من تقرير وظائف قوي قد يشير إلى ارتفاع التضخم بما يحدو مجلس الاحتياطي إلى سحب التحفيز القائم في مواجهة تداعيات الجائحة.

وقال جاك ألبين، مدير الاستثمار لدى كريسيت كابيتال مانجمنت: «إنه يرفع الضغط عن مجلس الاحتياطي وسيمكنهم من الإبقاء على سياسة سعر الفائدة المنخفض لفترة أطول. فرصة الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة هي نبأ عظيم لراكبي المخاطر».

وأغلق داو جونز عند 34757.44 نقطة، وبالمقابل حقق ستاندرد أند بورز مستوى 4229.99 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك إلى 13814.49 نقطة.

الأسهم الأوروبية

إلى ذلك، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% على مدار الأسبوع. وأغلقت الأسهم الأوروبية عند ذرى قياسية، الجمعة، بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى فرص أقل لتشديد السياسة النقدية مبكراً، بينما تدعمت معظم القطاعات بحالة من التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو.

وارتفع المؤشر ستوكس 0.4% في جلسة الجمعة، ليسجل مستوى إقفال جديداً عند 452.57 نقطة، بعد أن صعد في وقت سابق إلى ذروة قياسية بلغت 452.71 نقطة.

أسعار النفط

إلى ذلك، واصل النفط مكاسبه، الجمعة، ليتجاوز برنت 72 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2019، بفضل انضباط إمدادات «أوبك+» وتعافي الطلب مما أبطل أثر المخاوف حيال التوزيع المتفاوت للقاحات «كوفيد ـ 19» في أنحاء العالم.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قد قالوا، الثلاثاء، إنهم سيتقيدون باتفاق كبح المعروض.

وأظهر تقرير أسبوعي، أمس الخميس، تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وتعززت مكاسب النفط بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية زيادة الوظائف غير الزراعية 559 ألف وظيفة الشهر الماضي. وحل الضعف بالدولار الأمريكي بعد التقرير، مما يقلل تكلفة النفط لحملة العملات الأخرى، ويدعم أسعار الخام.

وارتفع خام برنت 58 سنتاً، بما يعادل 0.8% ليتحدد سعر التسوية عند 71.89 دولار للبرميل، بعد ملامسة 72.17 دولار، أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2019.

وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 81 سنتاً أو 1.2%، مسجلاً 69.62 دولار. وكان أعلى سعر خلال الجلسة 69.76 دولار، ذروته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ومالت أسعار النفط للارتفاع بعد أن قلصت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع، عدد حفارات النفط والغاز العاملة، للمرة الأولى في ستة أسابيع، وفقاً لأرقام من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز.

وقال ستيفن برينوك من «بي في إم» للسمسرة: «بعد كثير من إضاعة الوقت، يبدو أن برنت قد وجد موطناً جديداً فوق 70 دولاراً. فصل الصيف واستئناف الأنشطة الاقتصادية عالمياً من الأمور الإيجابية بالنسبة للطلب على النفط في النصف الثاني من العام».

وارتفع برنت نحو 3% هذا الأسبوع وزاد الخام الأمريكي حوالي 5%. وهو أسبوع المكاسب الثاني على التوالي لكلا العقدين. (وكالات)