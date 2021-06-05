شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: اللقاحات لا تسبب العقم وآمنة للحامل والمرضع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شددت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، على أن جميع اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا آمنة للحامل والمرضع، نافية وجود أي مخاطر منها، أو تسببها في العقم، لافتة إلى أن ما يثار حول تأثيرها على الخصوبة لدى النساء مجرد «خرافة شائعة» لا دليل عليها.

ودعت كبيرة علماء «الصحة العالمية»، الدكتورة سوميا سواميناثان، خلال برنامج «العلوم في خمس»، الذي تبثه المنظمة على منصاتها المختلفة السيدات المرضعات إلى الإسراع بتلقي اللقاح عندما يتوافر لهن، مؤكدة أنه لا خطر على الإطلاق منها. وأضافت: «اللقاحات المتوافرة لا يوجد فيها فيروس حي، وبالتالي لا يوجد خطر انتقال العدوى عن طريق لبن الأم»

وتابعت سواميناثان: يمكن للأجسام المضادة التي تملكها الأم أن تنتقل من خلال الحليب إلى الطفل، وربما تخدم فقط في حماية الطفل قليلاً، ولا يوجد أي ضرر على الإطلاق. إنه آمن للغاية. وبالتالي، يمكن للنساء المرضعات بالتأكيد أخذ اللقاحات المتوفرة حالياً.

وأكدت سواميناثان أنه بالنسبة للسيدات اللاتي يعتزمن الحمل، فإن أي مخاطر محتملة للحصول على اللقاح ستكون أقل بكثير من عواقب عدم الحصول عليه إذا أصيبت الأم بالعدوى. وأضافت: «إن هذا مهم لأن الحمل، هو وضع خاص جداً ونهتم كثيراً بشأن صحة الأم، وكذلك بشأن الجنين، الذي لم يولد بعد. وبالتالي، فإن أي دواء أو لقاح يتم تناوله أثناء الحمل، يحرص علماء المنظمة دائماً على التأكد أنه لا توجد مخاوف محتملة منه تتعلق بالسلامة».

ولفتت سواميناثان إلى أن البيانات الحالية تشير إلى أن الحوامل أكثر عرضة للإصابة بحالات شديدة، إذا تعرضن للعدوى بكورونا، وأنهن أيضاً أكثر عرضة لولادة الطفل قبل الأوان.

وأضافت:«لذلك، النصيحة هي أن تحصل المرأة على اللقاح، وخاصة الحالات التي توجد في بلدان تنتشر فيها العدوى، أو إذا كانت يمكن أن تخالط حالات بحكم عملها مثل العاملات في مهن الرعاية الصحية سواء طبيبات أو ممرضات أو مساعدات في الخطوط الأمامية، حيث يكن معرضات لخطر الإصابة بالعدوى».

كما لفتت أيضاً إلى أنه لا يوجد ما يمنع أن تحصل المرأة على اللقاح أثناء فترة الحيض. ونوهت إلى أن اللقاحات الحالية تستخدم تقنية الفيروسات المعطلة، أي إنه لا يوجد في لقاح تم الموافقة عليه أي فيروس حي يمكن أن يتكاثر داخل الجسم، أو يتسبب في حدوث مشكلة.

ووصفت سواميناثان انتشار معلومات خاطئة عن اللقاحات والخصوبة والعقم، بأنها «خرافة شائعة». وأكدت أنه «لايوجد دليل علمي وراء القلق من أن اللقاحات تتداخل مع الخصوبة، سواء عند الرجال أو النساء، لأن ما تفعله هو أنها تحفز الاستجابة المناعية ضد هذا البروتين أو المستضد الخاص لاكتساب مناعة ضد فيروس أو بكتيريا، وفي حالة لقاحات كورونا تحفز استجابة الجسم المضاد، والاستجابة المناعية بواسطة الخلية ضد البروتين المرتفع لفيروس سارس-كوف-2».

وتابعت: «يجب أن يطمئن الجميع إلى أن اللقاحات لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع الخصوبة، ولا تسبب العقم».