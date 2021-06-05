شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة الثقافية» تطلق وثيقة «صديق البيئة» بمناسبة اليوم العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

كشف خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، إطلاق منصة "بيئتي" التابعة للجمعية وثيقة «صديق البيئة» تحت شعار «نحو بيئة مستدامة»، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو. مشيراً إلى أن هدف الوثيقة تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، للمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وتجنب السلوكات التي تشكل خطراً على الممارسات الخطأ على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف تحفيز أكبر عدد من أفراد المجتمع، للمشاركة في الوثيقة، للوصول إلى 5 آلاف مشارك ومشاركة، على مدى ثلاثة أيام، بالتسجيل عبر الرابط: https://forms.gle/wkfTwJy3FYxyeXCo6، حيث يقول نص الوثيقة: «أتعهد بأن أكون صديقاً للبيئة، محافظاً على الطبيعة، زارعاً للشجر، مستهلكاً رشيداً، متجنباً كل أسباب التلوث.. ضمن رؤية دولة الإمارات لبناء مستقبل بيئي مستدام».

وقال إن دولة الإمارات تعمل وفق رؤى وطنية وخطط تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية، وأصدرت التشريعات والقوانين التي تحقق الاستدامة البيئية.

فيما أكدت المهندسة ناعمة الموح، مديرة المنصة أهمية المبادرة. ودعت أفراد المجتمع المحلي للمشاركة في الوثيقة في سبيل المحافظة على البيئة وتنمية مواردها بشكل مُستدام، بما يحقق الطموحات، ويحفظ حقوق جيل المستقبل.