مطالبة بجلسة «الوطني» بإنشاء مركز لعلاج «السكّري» في الإمارات الشمالية

أبوظبي: سلام أبوشهاب

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، يوسف عبدالله الشحّي، بضرورة إنشاء مراكز متخصصة لعلاج مرض السكري والوقاية منه في الإمارات الشمالية، للتخفيف من معاناة مالرضى المواطنين الذين يضطر بعضهم إلى التوجه للعلاج في المراكز المتخصصة في أبوظبي.

وقال الشحي لـ ”الخليج 365” في معرض سؤال برلماني عن «مراكز متخصصة للعلاج والتوعية والوقاية من مرض السكري»، يوجه للحكومة في جلسة المجلس الثالثة عشرة، التي تعقد الثلاثاء بمقر المجلس في أبوظبي، إن بعض مرضى السكري من المواطنين يضطرون للتوجه إلى أبوظبي من الثالثة فجراً لتلقي العلاج في مركز «إمبريال كوليدج لندن للسكري».

وأكد أهمية إنشاء مركز مماثل في رأس الخيمة، ليخدم النسبة الكبرى من المرضى. مشيراً إلى أن وجود مركز متخصص، أصبح ضرورة يجب الاهتمام بها في ظل معاناة نسبة كبيرة، من هذا المرض المنتشر في المنطقة.

وأوضح أن الكثير من مرضى السكري في الإمارات الشمالية، يضطرون إلى مراجعة أكثر من منشأة صحية، للوصول إلى الخدمات الصحية ذات العلاقة، إلى جانب المواعيد الطويلة، وان إنشاء مركز متخصص، سيخفف كثيراً من معاناتهم، ويوفر لهم كل الخدمات العلاجية.

وفي سياق آخر، يطالب حمد الرحومي، عضو المجلس الوطني، النائب الأول لرئيس المجلس، في سؤال برلماني يوجه خلال الجلسة، بضرورة شمول شركات التأمين الصحي، فحوص«كورونا»، بعد أن أصبحت نتيجة الفحص أساسية عند مراجعة كثير من الجهات الحكومية والجهات الأخرى. موضحاً أن الحكومة قدمت الكثير، وعلى شركات التأمين الصحي تحمل مسؤولياتها أيضاً.

وتؤكد ناعمة الشرهان، عضو المجلس، النائبة الثانية لرئيس المجلس، في سؤال برلماني عن «تقديم خدمات طبية في المراكز التجارية»، أن هناك حاجة لوجود عيادات صغيرة لحالات الطوارئ في المراكز، للحفاظ على صحة المجتمع في الحالات الطارئة. مشيرة إلى جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الصحية في ظل الجائحة التي أثبتت خلالها الإمارات، قدرتها على التعامل بحرفية، والدليل التعافي التدريجي من الجائحة.