شكرا لقرائتكم خبر عن موسوعة إماراتية للحرف والصناعات التقليدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بجهود المؤسسات البحثية والتوثيقية وشباب الوطن في توثيق تراث الآباء والأجداد وتوجه الباحثين الاماراتيين إلى تسجيل مكونات الحياة الإماراتية وحرف الإماراتي منذ القدم.

جاء ذلك خلال تلقي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي في مجلسه، أمس، الإصدار الجديد «الموسوعة الإماراتية للحرف والمهن والصناعات التقليدية» من تأليف الباحث الإماراتي حسن علي عبدالرحمن آل غردقة.

والموسوعة من إصدارات معهد الشارقة للتراث وتشكل إضافة للمكتبتين الإماراتية والعربية، لأنها توثق في خمسة أجزاء جوانب من التراث الإماراتي المتعلق بالحرف والمهن والصناعات التقليدية.

وقال آل غردقة: «الموسوعة توثق 100 حرفة وصناعة تقليدية اعتمدت على مصادر شفاهية والبحث الميداني ومطابقة الروايات من أكثر من مصدر» وأشار إلى أن التنوع البيئي في الإمارات انعكس على الحرف، وفسر انقراض معظمها بتوقف توريثها وانتفاء الحاجة لبعضها.