شكرا لقرائتكم خبر عن محامو رونالدو يطالبون برفض «قضية مايورجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب فريق محامي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح نادي يوفنتوس من المحكمة الفيدرالية في نيفادا، الولايات المتحدة، برفض القضية التي رفعتها ضده كاثرين مايورجا؛ لأن فريق دفاع المدعية قدم أوراقاً مسروقة للمحققين. وتطلب مايورجا تعويضاً يبلغ 56 مليون جنيه إسترليني من النجم البرتغالي الذي تتهمه باغتصابها في 2009 عندما كان لاعباً في مانشستر يونايتد بمدينة لاس فيجاس.

ونفى رونالدو، الذي دفع لكاثرين 375 ألف دولار في تسوية الشكوى قبل 12 عاماً، التهمة ويتوقع تبرئة القضاء له، والآن يبحث فريق المحامين شطب فريق مايورجا الدفاعي؛ لأنه تعاون مع قراصنة كومبيوتر، فوتبول ليكس؛ للحصول على وثائق يقدمها لشرطة لاس فيجاس كما يطالب بسرية الوثائق الحساسة.