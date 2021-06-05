أخبار الاقتصاد المصرى.. الاهتمام بالبعد البيئى أولوية وركيزة رئيسة فى جهود الدولة

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 5-6-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أهمها إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يستعرض جهود الدولة المصرية والوزارة في دعم الاقتصاد الأخضر.

التخطيط: الاهتمام بالبعد البيئى أولوية وركيزة رئيسة فى جهود الدولة وبرامجها

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يستعرض جهود الدولة المصرية والوزارة في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك في إطار احتفال العالم باليوم العالمي للبيئة، والذى تستضيف فعالياته هذا العام دولة باكستان.

وأوضح التقرير أن الاهتمام بالبعد البيئي أصبح أولوية وركيزة رئيسة في كل جهود الدولة وبرامجها، حيث تركز الدولة علي مراعاة البعد البيئى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر فى خطط التنمية المستدامة وكذا رؤية مصر 2030.

وأشار التقرير إلي أن خطة عام 21/2022 تتميز بتركيزها على قطاع البيئة والتنمية الـمستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، باعتبارها إحدى القضايا التنموية التى لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة.

وزيرة التعاون الدولى تلتقى رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى لبحث التعاون.. صور

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية، مع السيد بورج بريند، رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى، ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى 2021، الذى عقد فى الفترة 2-5 يونيو، لبحث القضايات الاقتصادية العالمية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، إلى التعاون بين وزارة التعاون الدولى، والمنتدى الاقتصادى العالمى، فى العديد من الأنشطة والمجالات، وعلى رأسها تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين، خلال العام الماضى، وإطلاق خطته التنفيذية فى فبراير الماضي.

وتعد مصر أول دولة فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، بالشراكة بين وزارة التعاون الدولى، والمنتدى الاقتصادى العالمى، والمجلس القومى للمرأة، بهدف اتخاذ خطوات تنفيذية وسياسات تشجيعية لسد الفجوة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتحفيز مشاركتها فى سوق العمل.

البريد يصدر بطاقة تذكارية وكارت "بوستال" بمناسبة يوم البيئة العالمى

أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد بطاقةَ بريدٍ تذكاريةً وكارت "بوستال" بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي، الذى يقام في الخامس من شهر يونيو من كل عام بهدف نشر التوعية البيئية وتوضيح المخاطر التي تحيط بالبيئة، والتوجيه نحو الأخذ بجميع الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن استعادة النظم البيئية أمر هام، والتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجى للإنسان أصبح ضرورة مُلِحَّة، ولابد من مشاركة جميع أفراد المجتمع في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها بما يضمن بناء مستقبل متوافق مع الطبيعة، يحافظ علي صحة الإنسان ويعيد التوازن الطبيعي؛ لذا بادرت الهيئةُ القوميةُ للبريد بإصدار بطاقةَ بريدٍ تذكاريةً بالإضافة إلى كارت ""بوستال" بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمى، وذلك للمساهمة فى التوعيه بأهمية استعادة النظم البيئية.

اعرف موعد تنفيذ طريق بـ"سفنكس الجديدة" لربط القاهرة - إسكندرية الصحراوى بالدائرى الإقليمى

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم البدء فى تنفيذ أول طريق بطول 16 كم، بمدينة سفنكس الجديدة، لربط طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى مع الطريق الدائرى الإقليمى مرورًا بمحور روض الفرج/الضبعة، موضحًا أن الطريق 3 حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب حارة خدمة، كما أنه يعتبر أحد الشرايين التى ستربط مشروع مستقبل مصر الزراعى بالطرق الإقليمية داخل نطاق مشروع الدلتا الجديدة.

وأشار المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، إلى أنه تم التنسيق مع القطاعات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح باكورة من المشروعات الخدمية للمدينة لخدمة القاطنين والمترددين عليها، وهى عبارة عن مجمع شرطة سفنكس ويشتمل على خدمات (قسم شرطة - سجل مدنى – جوازات - حماية مدنية - مرور)، وذلك فى إطار اهتمام جهاز المدينة بتوفير الخدمات وإنهاء الإجراءات الإدارية للمواطنين.