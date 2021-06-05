شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب غيرت سعر الذهب من الهبوط إلى الارتفاع .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسبوع يموج بالتغيرات فى أسواق المعادن الثمينة وتحديدًا على معدن الذهب، حيث سجلت الأسعار تراجعات كبيرة بلغت حوالي 35 دولارا ليهبط الذهب من 1905 إلى 1870 دولار بالنسبة للأونصة، ثم بدأ الذهب تعويض هذه التراجعات منذ مساء الخميس الماضى وبلغ فى تعاملات الجمعة مستوى 1890 دولار عالميًا، وذلك مع صدور تقرير الوظائف فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك 3 أسباب رئيسية غيرت مسار الذهب من الهبوط إلى الارتفاع.

-ارتفاع المعدن النفيس بعد تقرير الوظائف الأمريكية الذى جاء دون المتوقع.

-اتجاه الدول الأوروربية لزيادة الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

-تغير مسار عائد السندات للهبوط مؤقتًا.

-نزول مؤشر الدولار عن ذروة صعوده في 3 أسابيع

-السعر في مصر يرتفع 5 جنيهات بختام تداولات الأسبوع جراء هذه التأثيرات.

سوق الذهب في مصر، سجل تراجعات بلغت تقريبًا 12 جنيها منتصف الأسبوع بالنسبة للعيار الرئيسي، لكن السوق صحح مساره مع الارتفاعات العالمية للذهب ثم صعد 5 جنيهات في ختام تداولات الأسبوع ليسجل الذهب سعر 811 جنيها للجرام من عيار 21.