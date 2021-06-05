شكرا لقرائتكم خبر عن بنك «المارية» ينجز القاعدة الرقمية للمنصة المصرفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن «بنك المارية المحلي»، أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات عن إنجاز التصميم التكنولوجي الخاص بآلية عمل المنصة المصرفية الرقمية المدعمة بقدرات الذكاء الاصطناعي التي ستكون الأولى من نوعها لتواكب بذلك أحدث التقنيات الجديرة بتحقيق أعلى مستويات خدمة العملاء.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لـ«بنك المارية المحلي»: «بعد إجراء بحث دقيق ومكثف عن الحلول المتوفرة في سوق التكنولوجيا الرقمية استطعنا اختيار الحلول التكنولوجية المناسبة وبجودة عالية كفيلة بتعزيز قدرة البنك على تعظيم خدمة العملاء بطريقة فريدة ومميزة تحاكي بيئة دولة الإمارات الجديرة بأن يقدم لها أفضل معايير الخدمات المصرفية على الإطلاق».

ومن الجدير بالذكر، أن الهدف الأساسي لـ«بنك المارية المحلي» هو دعم الاحتياجات المالية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول للخدمات المصرفية للشركات الكبيرة، كما سيقوم البنك بتوفير العديد من القنوات الذكية للتواصل رقمياً مع العملاء وتقديم خدمات سريعة وملائمة لاحتياجات العملاء بتجربة مصرفية آمنة.

ومن جهته قال طارق سوبرا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا: «إن مشاركة «بنك المارية المحلي» مع مجموعة من شركاء التكنولوجيا العالميين لبناء قاعدة تكنولوجية مصرفية رقمية قائمة على تكنولوجيا السحابة لمنح منصتنا المصرفية الرقمية قدرات تكاملية مرنة وآمنة تعزز قدرة تقديم خدمات ومنتجات متنوعة وعصرية عبر قنوات رقمية متعددة».

وحصل «بنك المارية المحلي» على موافقة مصرف الإمارات المركزي في إبريل/ نيسان الماضي ومن المتوقع الإعلان عن تاريخ إطلاق خدمات البنك قريباً.