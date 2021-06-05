شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى الشركاء °5525 الافتراضي» يناقش الارتقاء بالخدمات والمبادرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطوير المهارات والقدرات من ملتقيات وبرامج تدريبية ومعارض

تعزيز شراكات واتفاقيات تعاون والاطلاع على أفضل الممارسات

عجمان: ”الخليج 365”نظم مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان «ملتقى الشركاء°5525 الافتراضي»، بهدف تعزيز الشراكات واستعراض المشاريع والمبادرات الداعمة لصاحبات المشاريع، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين المجلس وشركائه الإستراتيجيين والداعمين والمتعاونين لتبادل وجهات النظر والرؤى للارتقاء بالخدمات والمبادرات الموجهة لسيدات الأعمال بشكل عام بما يحقق استدامة ونمو الأعمال.حضر الملتقى الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان والدكتورة شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وخالد الشامسي مدير مركز عجمان لريادة الأعمال، وعبير عيد الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان، ومسؤولو وممثلو الجهات المشاركة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في عجمان وعضوات وسيدات مجلس أعمال عجمان ورواد ورائدات الأعمال.تضمن الملتقى عدداً من أوراق العمل قدمها كل من.. مجلس سيدات أعمال عجمان، مركز عجمان لريادة الأعمال، مجلس سيدات أعمال أبوظبي، مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.استهلت الجلسة الأولى للملتقى بكلمة ترحيبية للدكتورة آمنة خليفة، أكدت خلالها فخر واعتزاز مجلس سيدات أعمال عجمان بتعاونه وتعدد شراكاته مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، باعتبارهم مصدر دعم رئيسياً لتنويع خدمات المجلس ونجاح مشاريعه وفعالياته، لا سيما أن مجلس سيدات أعمال عجمان يوفر جملة من المبادرات إلى جانب العديد من المشاريع والفعاليات والمعارض المعتمدة.موضحة أن المجلس حريص على تنظيم لقاءات مباشرة مع شركائه الإستراتيجيين وعضواته لتسليط الضوء على الخدمات والمبادرات الموجهة لسيدات الأعمال والتعريف بالفعاليات المستقبلية، موضحة أن الملتقى يوفر منصة لعرض المقترحات والأفكار الابداعية لتطوير واستحداث الخدمات وتعزيز الشراكات القائمة. وأوضحت أنه تم اختيار عنوان الملتقى بـ (°5525) نسبة إلى موقع إمارة عجمان على خارطة العالم شمال خط «جرينتش».وتناولت الجلسة الثانية للملتقى استعراض أوراق العمل ومنها إستراتيجية مجلس سيدات أعمال عجمان وأهدافه للعام 2021، والخدمات الرئيسية وعلى رأسها رخصة بدايات بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة إلى جانب أنواع العضويات «الذهبية، الفضية، البلاتينية، الفخرية» وكذلك برامج تطوير المهارات والقدرات من ملتقيات وبرامج تدريبية ومعارض وورش حرفية وتعزيز شراكات واتفاقيات تعاون وزيارات للاطلاع على أفضل الممارسات، كما قدم المجلس نبذة حول المبادرات الخاصة بالعام الجاري.وقدم خالد الشامسي نبذة عن مركز عجمان لريادة الأعمال وموقعه الجغرافي المتوسط في الإمارة، وما يوفره المركز من منصة تسويقية مستدامة لأصحاب وصاحبات المشاريع إلى جانب قاعات الاجتماعات والمؤتمرات ومركز للابتكار، موضحاً أن المركز بتوجيهات من القيادة العليا في غرفة عجمان حريص على توفير باقة من المزايا والتسهيلات للمستأجرين من أصحاب الاعمال.وتناولت الدكتورة شفيقة العامري أوجه التعاون والشراكة ما بين مجلس سيدات أعمال أبوظبي ومجلس سيدات أعمال عجمان، مؤكدة حرص الطرفين على زيادة التعاون والتنسيق بين المجلسين وأهمية تكامل الأدوار بين مجالس سيدات الأعمال في الدولة لتنظيم الفعاليات المشتركة والمشاركة في الأحداث والفعاليات المعنية بأنشطة المرأة الاقتصادية داخل وخارج الدولة، ووجهت الشكر إلى مجلس سيدات أعمال عجمان على تنظيم الملتقى وفتح قناة لتبادل الخبرات بين الحضور.واستعرضت وفاء حسن الشامسي مدير إدارة السعادة المجتمعية في مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، جهود المؤسسة في تعزيز تعاونها مع مجلس سيدات أعمال عجمان ودعم مبادراته وعلى رأسها «مبادرة سيارتي»، وتناولت بالشرح رؤية مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في تنفيذ مشاريع توفر الحياة الكريمة للأسر وترفع مستوى معيشتهم، من خلال تمكين الأسر وتحسين الأحوال المعيشية وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية وصيانة المنازل وغيرها من المشاريع.وأكدت مروة عيسى، تنفيذي رئيسي مشاريع صغيرة ومتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، على أهمية التعاون بين مجلس سيدات أعمال عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية بهدف تمكين سيدات الأعمال وتسهيل استخراج رخصة بدايات، كما أشادت بالخدمات التي يوفرها مركز عجمان لريادة الأعمال كمنصة لانطلاق مشاريع رواد ورائدات الأعمال في الإمارة.وأشاد راشد إبراهيم البلوشي رئيس قسم رقابة الأغذية في دائرة البلدية والتخطيط ـ عجمان، بأهمية اللقاء ودوره في تعزيز الشراكة بين الجهات ذات العلاقة بتنمية مشاريع سيدات الاعمال، مثمناً التعاون الفعال والمباشر بين دائرة البلدية والتخطيط ومجلس سيدات أعمال عجمان منذ إطلاق رخصة بدايات.