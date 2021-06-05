شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند يودع مدربه ستوتس بعد إحراز سجل انتصارات تاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بورتلاند - رويترز

بعد ارتباط استمر على مدار تسعة مواسم كاملة، انفصل نادي بورتلاند تريل بليزرز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عن مدربه تيري ستوتس.

وجاء الانفصال بين الطرفين عقب هزيمة الفريق 4-2 أمام دنفر ناجتس مساء الخميس الماضي، وخروجه من الجولة الأولى للأدوار الإقصائية للبطولة للمرة الرابعة في خمسة مواسم.

وقال نيل أولشي رئيس عمليات السلة في بورتلاند: "كل الاحترام لتيري ولكل الإنجازات التي حققها خلال المواسم التسعة الماضية".

وأضاف مسؤول النادي: "كان هذا قراراً صعباً على المستويين الشخصي والمهني. لكن مصلحة النادي تقتضي السير في اتجاه مختلف".

وأردف أولشي قائلاً: "تيري دائماً سيكون له مكانة خاصة بين أفراد أسرة تريل بليزرز وسكان بورتلاند. لقد تميز أداؤه في كل يوم بالنزاهة والمهنية والالتزام، وأفضل التمنيات له (ولزوجته) جان".

وبرحليه عن النادي، سيكون ستوتس (63 عاماً) صاحب ثاني أعلى سجل انتصارات بين مدربي النادي طوال تاريخه، بعد أن حقق 402 انتصار مقابل 318 هزيمة، ولا يتفوق عليه في ذلك سوى جاك رامسي.

وقاد ستوتس فريقه للتأهل للأدوار الإقصائية لدوري السلة الأمريكي ثماني مرات متتالية.