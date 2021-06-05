شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد تنفيذ طريق بـ"سفنكس الجديدة" لربط القاهرة - إسكندرية الصحراوى بالدائرى الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم البدء فى تنفيذ أول طريق بطول 16 كم، بمدينة سفنكس الجديدة، لربط طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى مع الطريق الدائرى الإقليمى مرورًا بمحور روض الفرج/الضبعة، موضحًا أن الطريق 3 حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب حارة خدمة، كما أنه يعتبر أحد الشرايين التى ستربط مشروع مستقبل مصر الزراعى بالطرق الإقليمية داخل نطاق مشروع الدلتا الجديدة.

وأشار المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، إلى أنه تم التنسيق مع القطاعات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح باكورة من المشروعات الخدمية للمدينة لخدمة القاطنين والمترددين عليها، وهى عبارة عن مجمع شرطة سفنكس ويشتمل على خدمات (قسم شرطة - سجل مدنى – جوازات - حماية مدنية - مرور)، وذلك فى إطار اهتمام جهاز المدينة بتوفير الخدمات وإنهاء الإجراءات الإدارية للمواطنين.

وأضاف المهندس خالد سرور، أنه تمت الموافقة الفنية على تنفيذ وحدة صحية وسوق تجارية ومدرسة تعليم أساسى لتلبية الاحتياجات اليومية، كما تم الاتفاق مع إحدى شركات النقل الداخلى لدراسة توفير وسائل انتقال جيدة، تبدأ مع موسم الدراسة القادم لخدمة الأهالى وأبنائهم، لسهولة الانتقال إلى مناطق أكتوبر والجيزة وغيرهما.

ونوه المهندس خالد سرور، عن أنه تم استعراض آليات التعامل لتوفيق الأوضاع لحائزى الأراضى الواقعة ضمن كردون المدينة فيما يتعلق بتحويل النشاط من زراعى لسكنى، وكيفية تحصيل مستحقات الدولة وتوصيل المرافق، ومتوقع الإعلان عن طرق التعامل قريبا، وذلك بعد انتهاء اللجان المختصة بالهيئة من أعمال التسعير، وفى ضوء اعتماد المخطط العام للمدينة ورؤية الاستشارى فى الاشتراطات البنائية.

وأضاف: تم اعتماد أول قرار وزارى بالمدينة لإقامة تجمع عمرانى، والذى يعد بمثابة بداية للتجمعات العمرانية المستهدف تنميتها وتشغيلها بمدينة سفنكس الجديدة.