شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: غدا بدء برنامج تدريب المجموعة الأولى من مبادرة "كن سفيرًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة-، عن انتهاء المجموعة الأولى من مبادرة "كن سفيرًا" من المستوى الثاني (المستوى التخصصي)، وجاري تقييم ورقة السياسات المقدمة من المتدربين من خلال اللجنة المختصة، على أن يبدأ المستوى الثالث من خلال برنامج تدريب المدربين ToT غدًا الأحد 6 يونيو ويستمر حتى 17 يونيو الجاري.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مبادرة كن سفيرًا تستهدف بناء القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية للشباب، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي للمبادرة يتضمن التعرف على أنماط التنمية، وخلفية عن تطور الفكر البيئي في العصر الحديث، مع التعريف بمفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وكذا التعريف بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري كآليات لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن عدد المتدربين بالمجموعة الأولى يبلغ 103 متدرب يمثلون محافظات القاهرة، الجيزة، الغربية، جنوب سيناء، بني سويف، سوهاج، أسوان، الاسكندرية، الدقهلية، السويس، الشرقية، الفيوم، المنوفية، الوادي الجديد ، بورسعيد، كفر الشيخ، قنا، الاسماعيلية، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بنخبة من المحاضرين والممارسين، كما يتم متابعة المتدربين والتزامهم بشكل دوري من خلال اختبارات تفاعلية.