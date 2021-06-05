خدمة الوصايا من «محاكم دبي العالمي» تحمي الأصول العقارية

دبي: ”الخليج 365”

وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة إعمار العقارية للترويج لخدمة الوصايا، التي تقدمها أول محكمة تنتهج نظام التقاضي الأنجلوسكسوني الناطقة باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات.

وتهدف الاتفاقية رفع وعي واهتمام أصحاب العقارات التابعة لملف «إعمار العقارية» بخدمة تسجيل الوصايا الفريدة من نوعها، والتي تتيح للمستثمرين والمقيمين حماية إضافية لمستقبل استثماراتهم العقارية في الدولة.

تم إطلاق خدمة الوصايا التابعة للمحكمة 2015 كمبادرة مشتركة مع حكومة دبي لمنح غير المسلمين من المقيمين والمستثمرين في الدولة خيارًا ملائمًا لنقل أصولهم و/أو تعيين أوصياء لأطفالهم وفقاً للتعليمات المذكورة في وصاياهم.

وكجزء من التزام حكومة الإمارات بالتوظيف الفعال للتقنيات المتقدمة والمنصات الرقمية لمواصلة تقديم الخدمات للجمهور خلال جائحة «كوفيد -19» دون انقطاع، استفادت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2020 من بنيتها التحتية الرقمية لتقديم مكالمات الفيديو لتسجيلات الوصايا.

ومع التزام الجميع من أفراد وشركات بالتعليمات الحكومية بشأن البقاء في المنزل والعمل عن بعد، طورت محاكم مركز دبي المالي العالمي خاصية إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت لربط المتعاملين مع خدمة تسجيل الوصايا، سواء عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو أجهزة الكمبيوتر لتسجيل وصاياهم عن بُعد من راحة وأمان منازلهم.

ويسمح النظام الجديد الآن باجتماع الموصي واثنين من الشهود عبر مكالمة الفيديو، بدلاً من الاضطرار إلى التواجد في نفس المكان فعليًا كما كان سابقًا. ويمكن بعد ذلك تحميل الوصايا مباشرة عبر النظام وإرفاق التواقيع الإلكترونية لاعتماد الوصية بعد إقرار الشهود عليها.