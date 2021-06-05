شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار الشارقة» تجدد شهادة الآيزو لأمن المعلومات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حققت «هيئة مطار الشارقة الدولي» إنجازاً جديداً من خلال تجديد شهادة الآيزو (ISO 27001:2013) لنظام إدارة أمن المعلومات العالمية، ولمدة 3 سنوات مقبلة؛ وذلك بعد عملية التدقيق والتقييم من قِبَل شركة «إنترتك انترناشيونال المحدودة»؛ حيث تمّ من خلالها التأكد من تطابق كافة الإجراءات والأنظمة المتبعة في «الهيئة» مع معايير وشروط هذه الشهادة المعتمدة.

ويؤكد نجاح «الهيئة» في تجديد الشهادة من يناير 2021 حتى يناير 2024، التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية لأمن المعلومات، وكذلك التقييم المستمر لجميع المخاطر، إضافة إلى تصميم وتنفيذ مجموعة شاملة وفاعلة لضوابط وسياسات أمن المعلومات التي تطبّق على مختلف العمليات.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: يعكس حصول هيئة مطار الشارقة على شهادة الآيزو 27001:2013 العالمية، رؤيتها القائمة على بناء بيئة رقمية متكاملة؛ لتوفير تجارب آمنة ومميزة للمسافرين والمتعاملين باستخدام أحدث الحلول الرقمية مع ضمان الامتثال للمعايير المرتبطة بأمن المعلومات، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لبنية معلوماتية متطورة.

وأضاف: نحرص على الاستمرار بتطوير واستحداث الآليات المرتبطة بأمن المعلومات، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز هذه الثقافة بين كافة الموظفين ضمن بيئة توفر أعلى معايير الأمن والموثوقية والخصوصية. ونحن نلتزم بالاستمرار في تبني أحدث التقنيات للارتقاء بمستوى الأمن المعلوماتي وتجسيد مكانة إمارة الشارقة في بناء مستقبل ذكي يرتقي بجودة الحياة.