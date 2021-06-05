شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إحياء مشروع «مسرحيات شريهان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: «أحمد الروبي»

حصلت منصة «شاهد» ومجموعة «إم بي سي» بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية، على حقوق عرض مسرحية «كوكو شانيل» لشريهان على المنصة ومجموعة القنوات، بعد أكثر من 3 سنوات من تصوير المسرحية، بعد مفاوضات مع شركة «العدل جروب».

وعلمت ”الخليج 365”، أن إحدى شركات الإنتاج العربية، حصلت على حق استكمال مشروع «مسرحيات شريهان»، الذي يضم أكثر من مسرحية، لتنفيذها وتصويرها للتلفزيون وعرضها تباعاً، حيث سيتم إنتاج المسرحيات بمشاركة مجموعة من كبار النجوم أمام شريهان.

يذكر أن مسرحية «كوكو شانيل» صورت منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، وتتناول قصة مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل، صاحبة بيت «شانيل» للأزياء، وهي فرنسية من أشهر الشخصيات في العالم في مجال الموضة والأزياء، ورسخت نوعاً جديداً من الموضة والاعتماد على الملابس «الكاجوال» والبساطة مع بدايات القرن العشرين، وتغني شريهان 9 أغنيات استعراضية على خشبة المسرح، ويشارك في بطولتها سمر مرسي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وإنجي وجدان، وغيرهم، تأليف وأغاني مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.