«دوائر الشجر» تثير الجدل

سببت أشجار الأرز المزروعة بشكل دائري في ميازاكي بريفكتشر باليابان في حالة جدل لغرابتها، عندما التقطت لها صور من الأعلى قبل 3 سنوات، لكن وزارة الزراعة اليابانية كشفت السر مؤخراً، وقالت إنها تجربة زراعية تعود إلى 50 عاماً. حيث زرعت أشجار الأرز في نمط دائري عام 1973 في قطعة أرض بالقرب من مدينة نيشينان، لدراسة تأثير ضيق المكان على نموها. ووجد العلماء أن الأشجار المزروعة في التجربة كانت أقصر من مثيلاتها بـ5 أمتار لأن صغر المساحة يدفع الأشجار للتنافس على موارد المياه والتربة والضوء.