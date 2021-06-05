شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 5-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 5-6-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية وتوقف التداول على كافة العملات بالبنوك.

مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع،و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامي استقر عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى فسجل 4.25 جنيه للشراء.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.