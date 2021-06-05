شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط": اتفاقية تعاون مع جامعة الإسكندرية لنشر ريادة الأعمال بين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتفاقية تعاون مع جامعة الإسكندرية بشأن نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم فكر العمل الحر بين الشباب، وقع البرتوكول الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية.

وقالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البروتوكول يهدف إلى تخصيص عدد من المنح لطلاب جامعة الاسكندرية على منصة المليون ريادى، التي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 في إطار استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

من جانبها أشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 إلى أن جامعة الإسكندرية شريك أساسي في نشر فكر العمل الحر بين الشباب، ومشروع رواد 2030 يهدف فى الأساس إلى تحفيز روح الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين كل طوائف المجتمع، خاصة الشباب الذين يمثلون العماد الأساسي لتحقيق آمال وطموحات الدولة، موضحة أن المشروع يقوم بتحديد الأنشطة التى تساعد على إرساء منظومة متكاملة للابتكار، من خلال عدد من الفعاليات منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لتأهيل الطلاب والشباب فى مختلف مجالات العمل.

أضافت خليل أن البروتوكول يشمل ترشيح عدد 4 من أعضاء هيئة التدريس فى برنامج إدارة الحاضنات والمسرعات الذى أطلقه المشروع بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك وفقًا للأسس والمعايير الدولية.

وأشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية بمشروع رواد 2030 الذي يهدف إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.