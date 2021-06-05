شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تؤكد بأن نقص المواد الخاص هو مايحتاجه قطاع الصناعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يخشى قطاع الصناعة في ألمانيا بشكل متزايد من عواقب نقص المواد الخام.

وقالت غرفة التجارة والصناعة الألمانية اليوم السبت، استنادا إلى نتائج مسح أجرته: "ثلثا المصانع الآن ترى في أسعار الطاقة والمواد الخام خطرا على نموها الاقتصادي ، هذا أكثر عامل مذكور في القطاع في الوقت الحالي".

وبحسب الاستطلاع زادت نسبة المخاوف بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، حيث كانت تبلغ النسبة 45% في بداية هذا العام.

ويتسبب الاقتصاد العالمي، الذي ينتعش مرة أخرى بعد الركود الناجم عن كورونا، في تراجع توافر المواد الخام - وبالتالي زيادة تكلفتها بشكل واضح.

وقامت غرفة التجارة والصناعة الألمانية بتقييم بيانات من 320 من شركة.

وجاء في بيان للغرفة: "تشمل الندرة الحالية للمواد الخام المعادن والمواد البلاستيك والخشب على نحو الخصوص - مع بعض الزيادات الحادة في الأسعار".

وبحسب الاستطلاع، أبلغت بعض الشركات عن توقف وشيك في الإنتاج أو توقف فعلي بسبب نقص المواد الخام.