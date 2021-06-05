شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب قياسية بأسواق النفط.. وبرنت يسجل 71.89 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 71.89 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بعد أن لامس 72.17 دولار خلال الجلسة، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.62 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية أمس الجمعة، حيث تجاوز خام برنت 72 دولار للبرميل وذلك للمرة الأولي منذ مايو 2019 .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن تحقيق مكاسب قياسية بأسواق النفط خلال تعاملات أمس الجمعة، جاءت مدعومة بفضل انضباط إمدادات تحالف أوبك بلس وتعافي الطلب على النفط الخام.

وقال تحالف أوبك بلس إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها، وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي الخميس انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.