شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 5 يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 يونيو 2021، بعد ارتفاع سعر الذهب في مصر إلى 811 جنيها للجرام في حين سجل السعر العالمي حوالي 20 دولارا، إذ صعدت الأونصة من 1870 إلى 1890 دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

عيار 21 يسجل 811 جنيها للجرام

الذهب عيار 18 سعر 695.25 جنيه

عيار 24 يسجل 926.75 جنيه للجرام

بلغ الجنيه الذهب 6488 جنيها

أونصة الذهب 1890 دولارا.

وكانت أسعار الذهب في مصر سجلت تراجع بقيمة 11 جنيها في الأسواق، وذلك على خلفية تراجع عالمي لمستويات 1870 دولار مقابل 1900 دولار، بسبب بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي، لكنها عاودت للارتفاع اليوم السبت 5 جنيهات مع تحرك السعر العالمي.

واتجهت أنظارالعالم إلى بيانات الوظائف الأميركية المقرر تم إصدارها مؤخرا والتي كشفت بطئ في عملية التوظيف وهذا أثر علي أسواق المعادن الثمينة وحدثت ارتفاعات للأسعار.