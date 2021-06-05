شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 5-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 5-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.92 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل سعره 19.06 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 19.01 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.01 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.92 جنيه للشراء .

19.20 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.96 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.06 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.97 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.11 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.01 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.