شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: أفريقيا تحتاج لـ 490 مليار دولار سنويا لاستعادة النظام البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوازرة قررت أن تحتفل باليوم العالمي للبيئة بطريقة غير تقليدية، وذلك من خلال إطلاق حملة لحماية البيئة البحرية.

أضافت، خلال مؤتمر صحفى، أعلنت فيه عن إطلاق الحملة، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وراندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر وعدد من قيادات الوزارتين، أن جائحة كورونا عملتنا انه لا يمكن أن نعود لما قبل كورونا وعلينا التصالح مع الطبيعة، واستعادة النظام البيئى، لأن بدون الطبيعية لن يوجد كوكب الأرض.

أشارت كذلك إلى أن الأرقام مرعبة حول العالم، ولهذا رأت مصر ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية، مشيرة إلو أن أفريقيا وحدها تحتاج لـ 490 مليار دولار سنويا لاستعادة النظام البيئي، موضحة أن 13٪؜ من التعديات الصيد أثرت على المخزون الموجود في العالم.

وقالت: "نطلق هذه الحملة للعالم لإنذار العالم البيئة البحرية في خطر وتهديد كبير يمارس عليها".