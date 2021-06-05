شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 5-6-2021 فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ومع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك سجلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز استقرارا وتراوح سعر الكيلو بين 120-140 جنيها، السجق البلدى 120-130 جنيها، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، والكلاوى والقلب 120-130 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، كما تراوحت اللحوم الضأن بين 130-150 جنيها، والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو.