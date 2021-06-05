شكرا لقرائتكم خبر عن سعر طن الحديد اليوم.. 14300-14600 جنيه تسليم المصنع والأسمنت 675-700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم السبت 5-6-2021 استقرارا فى السوق المحلى كما استقرت أسعار باقى وخامات البناء ومنها الطوب والزلط والرمل وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الحديد تشهد استقرارا بعد ما ثبتت شركات الحديد المصرية سعر الطن عند 14300-14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما أدى لاستقرار لسعر المستهلك بين 14500-14800 جنيه للطن.

وأضاف الزينى، لـ"الخليج 365"، أن الأسمنت يشهد استقرار بفضل زيادة الإنتاج المحلى وزيادة المنافسة بين المصانع حيث سجل سعر الطن للأسمنت الأسود 675-800 جنيه سعر المصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، وسجلت أسعار الاسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع.

وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إلى أن أسعار الرمل تتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.