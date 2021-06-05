شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف التجارية" تؤكد تراجع أسعار الدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الاتحاد العام للغرف التجارية ما نسبته لها بعض المواقع الإخبارية من تقارير عشوائية تفيد بارتفاع أسعار90 سلعة بالأسواق، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ولم يصدر عن الغرف التجارية، وأكد اتحاد الغرف التجارية في بيان له اليوم، أن التقارير العشوائية وعدم تحري الدقة لا يأتي منه سوي اضطراب في حركة الأسوق كما يفتح مجالا لضعاف النفوس من استخدام هذه النوعية من الاخبار المغلوطة في استغلال المواطنين.

وتلقى المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تقريرا من غرفة عمليات ومتابعة الأسواق التابعة للاتحاد، والتى تعمل بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات، جاء فيه: أن تحرك الأسعار ارتفاعا جاء في بعض المواد الخام كالخشب والحديد، وبعض المعادن والزيوت نتيجة لارتفاع الطلب بالأسواق العالمية، وكذلك قيام بعض الدول الأوروبية بتخفيف القيود المفروضة علي حركة التجارة مع تراجع معدلات الاصابة بفيروس كورونا وزيادة أعداد متلقى اللقاح المضاد للفيروس .

ورصد التقرير تراجع أسعار الدواجن والأسماك والألبان والخضر الطازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 الى 15% مقارنة بالشهر السابق له، فيما شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا نسبي بكافة المحافظات عند مستوها الشهري.

وأضاف أن بعض أسعار الفاكهة شهدت ارتفاعا موسميا في أسعارها بما لا يتعدي المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية متوقعا تراجعها خلال الفترة المقبلة .

وشهدت أسعار الملابس الجاهزة والأحذية، وكذلك أغلب الخدمات (ايجارات الشقق - خدمات تعليمية - مستشفيات ) استقرار فى الأسعار، بالإضافة إلى استقرار أسعار وسائل النقل بالرغم من الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين.

فيما شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعات طفيفة نتيجة لارتفاع أسعار الخامات المكونة لها.

وأكد المهندس ابراهيم العربي أن ما يقدمه اتحاد الغرف التجارية من تقارير يعتمد علي تحري الدقة الشديدة في تقديم المعلومة والحيادية في العرض كما يستند لقراءة محترفة لكافة المتغيرات في الأسعار علي مستوي كافة المحافظات،

وشدد على ضرورة قيام وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تقدمه من معلومات ومراجعة المصادر الرسمية والمتخصصة قبل نشر هذه الاكاذيب والتقارير التى من شأنها أحداث اضطراب في حركة الأسواق .