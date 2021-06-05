شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البطلى الأسوانى بين 17-37 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 5-6-2021 استقرارا فى أسعار معظم الأصناف بسوق العبور للجملة عدا ارتفاع طفيف فى أسعار السمك البلطي المزارع 1، والمكرونة السويسي.

وقال حسن نصر تاجر أسماك بسوق العبور للجملة، إن أسعار جميع الأصناف مستقرة بفضل زيادة المعروض، حيث سجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو، وارتفع سعر البلطي المزارع 1 ليتراوح بين 22-25 جنيها للكيلو مقابل 22-24 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو.

وأضاف نصر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار المكرونة السويسي سجلت 65-80 جنيها للكيلو، مقابل 60-75 جنيها، وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-230 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ 40-48 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.

وأشار نصر، إلى أن أسعار البورى 1 تتراوح ، 40-48 جنيها للكيلو، و البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.