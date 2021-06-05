شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق الجملة بأكتوبر.. والطماطم بين 1.5- 2.75 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار البطاطس بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 3- 7 جنيهات للكيلو، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.
وأشار الفيومي إلى أن أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والبامية من 9-13 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، واستقرت الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، والبطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.