شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق الجملة بأكتوبر.. والطماطم بين 1.5- 2.75 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الطماطم اليوم السبت 5-6-2021 انخفاضا طفيفا وفقا للأسعار المعلنة بسوق الجملة بأكتوبر بينما استقر سعر باقي أصناف الخضروات.

وقال حسن الفيومي تاجر خضروات بالسوق، إن أسعار الخضروات منخفضة نسبيا خلال تلك الفترة وذلك يرجع لما وفرته المشروعات القومية الزراعية لزيادة نسب الزراعات في مختلف مناطق الجمهورية، وأشار إلى أن أبرز الأصناف التي تأثرت بزيادة المعروض الطماطم حيث سجلت اليوم في سوق الجملة أسعار تتراوح بين 1.5 - 2.75 جنيه للكيلو مقابل 1.5 - 3.5 جنيه للكيلو.

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار البطاطس بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 3- 7 جنيهات للكيلو، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

وأشار الفيومي إلى أن أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والبامية من 9-13 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، واستقرت الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، والبطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.