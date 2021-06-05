شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يصدر بطاقة تذكارية وكارت "بوستال" بمناسبة يوم البيئة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد بطاقةَ بريدٍ تذكاريةً وكارت "بوستال" بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي، الذى يقام في الخامس من شهر يونيو من كل عام بهدف نشر التوعية البيئية وتوضيح المخاطر التي تحيط بالبيئة، والتوجيه نحو الأخذ بجميع الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن استعادة النظم البيئية أمر هام، والتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجى للإنسان أصبح ضرورة مُلِحَّة، ولابد من مشاركة جميع أفراد المجتمع في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها بما يضمن بناء مستقبل متوافق مع الطبيعة، يحافظ علي صحة الإنسان ويعيد التوازن الطبيعي؛ لذا بادرت الهيئةُ القوميةُ للبريد بإصدار بطاقةَ بريدٍ تذكاريةً بالإضافة إلى كارت ""بوستال" بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمى، وذلك للمساهمة فى التوعيه بأهمية استعادة النظم البيئية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصرى يحرص دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية التى توثق جميع المناسبات والأحداث الهامة.

جدير بالذكر أن كارت "بوستال" هو أحد الإصدارات التي تهم هواة جمع الطوابع البريدية والسائحين والمواطنين لاستخدامه في المراسلات الداخلية والخارجية والتهنئة بالأعياد والمناسبات، كما أن مساحة البطاقة (٦ سم في ٨ سم) مؤمنة ضد التزييف، ومتعددة الألوان أوفست، وقيمتها ٥ جنيهات ومزودة بتقنية ال QR Code التي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول علي مزيد من المعلومات المتعلقة بالإصدار.