شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم للمستهلك تتراوح بين 29-31 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن فى السوق المحلى، كما استقرت أسعار البيض اليوم السبت 5-6-2021 وفقا لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر الدواجن البيضاء مستقر بالسوق نظرا لزيادة المعروض حيث سجل سعر الكيلو عند عند 25 جنيها في المزرعة، فى حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر الدواجن سجل 33-36 جنيها الكيلو، وأن سعر الدواجن البلدى يتراوح بين 32 جنيها للكيلو في المزرعة، وللمستهلك من 36-37 جنيها للكيلو.

وأكد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر كرتونة البيض الأبيض سجلت 35 جنيها في المزرعة وسعر المستهلك إلى 39-42.جنيها وسعر البيض البلدى وصل 40 جنيها في المزرعة 45 - 47.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.