انطلاق التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل 12 يونيو

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عن انطلاق التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الرابعة عشرة 1442 هـ /2021 م يوم السبت القادم 12 يونيو بمقرها الرئيسي بمنطقة الممزر، وبمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والبرتوكول الصحي لجائحة كورونا المعتمد لدى اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي.

وذكر المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن التصفيات التمهيدية للمسابقة ستبدأ الساعة الرابعة عصراً، وسيخضع جميع المشاركين للاختبار التمهيدي من خلال ثلاث لجان جرى تشكيلها خصيصاً لهذا الغرض لجميع الفئات، وضمت لجنة التحكيم للتصفيات التمهيدية كلاً من سلطان المرزوقي وسيد عمار عبدالفتاح وعبدالله محمد السبعاوي وعلاء الدين مغازي حمدي وعبدالعزيز محمد أبوالغيث وطاهر سعيد الأسيوطي.

وأضاف بوملحة أن هذه الدورة شهدت إقبالاً متزايداً من الفئات المسموح بها للمشاركة، حيث بلغ مجموع المتسابقين الذين سجلوا أسماءهم أكثر من 1000 مشارك في جميع الفئات، وذلك خلال الفترة التي فتح باب التسجيل خلالها من الثاني والعشرين من مايو حتى الثالث من يونيو 2021 وجرى بعدها حصر المشاركين في جميع الفئات؛ وهي فئة براعم القرآن وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاث عشرة سنة، وفئة فتيان القرآن وهم الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين، وفئة شباب القرآن وهم الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين، وفئة أئمة المساجد والوعاظ الخطباء أو مقيمي الشعائر في دولة الإمارات العربية المتحدة وفئة الآذان.

وبهذه المناسبة تقدم بوملحة بشكره وتقديره للدعم الكبير واللا محدود والرعاية الكريمة والاهتمام التي تحظى بها هذه المسابقة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كما تقدم بالشكر لجميع الموظفين للعمل المتقن والاستعداد الجيد لهذه الدورة وحرص الجميع على الخروج بها أكثر تميزاً وتنظيماً.

من جهته ذكر محمد علي الحمادي مدير تقنية المعلومات والموارد البشرية المشرف على وحدة المسابقات، أن التصفيات النهائية ستنطلق بمشيئة الله تعالى بدءاً من العشرين وحتى الرابع والعشرين من يونيو الجاري، بينما يقام الحفل النهائي لتكريم الفائزين يوم الأحد السابع والعشرين من يونيو، وستقام التصفيات النهائية والحفل الختامي في مقر الجائزة في منطقة الممزر بدبي في الفترة المسائية وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بها في حينه.