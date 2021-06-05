شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يبلغ 811 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاع بحوالي 5 جنيهات في مصر، وذلك بسبب ارتفاع سعر الذهب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حيث أغلق السوق العالمي للذهب على ارتفاع حوالي 20 دولارا، إذ صعدت الأونصة من 1870 إلى 1890 دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت تسجل 811 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 695.25 جنيه، وعيار 24 يسجل 926.75 جنيه للجرام، وبلغ الجنيه الذهب 6488 جنيها، أونصة الذهب 1890 دولارا.

وكان السبب الرئيسي لعودة الذهب للصعود هو أن تقرير الوظائف الأمريكيو في مايو كان أقل من المتوقع من حيث التوظيف، إذ أدى انحسار تأثيرات الجائحة بدعم من التطعيمات، مما استقطب مزيدا من الأشخاص إلى قوة العمل، وهو ما يقدم مؤشرا على أن الاقتصاد ما زال في طريقه للتعافي من الركود الناجم عن كورونا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الجمعة 4 يونيو في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة عن كثب إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 559 ألفا الشهر الماضي.

وروجعت بيانات أبريل برفع طفيف لتظهر إضافة 278 ألف وظيفة بدلا من القراءة السابقة البالغة 266 ألفا.وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 650 ألفا في مايو.