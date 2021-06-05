شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات استثمارية تسابق الزمن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. تعرف عليها بالصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة خمسية طموحة، ترتكز على توطين عدد من الصناعات لخدمة السوق المحلية والتصدير، والمراكز الصناعية المتخصصة، وتوفير فرص عمل، وذلك من خلال 14 قطاعا صناعيا وتشمل الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، بالإضافة إلى اللوجستيات، والتصنيع الزراعي، واللوحات الشمسية، وعربات السكك الحديدية، والمنسوجات.

ويعرض ”الخليج 365”، أهم المشروعات التوسعية والاستثمارية التي تتبناها الهيئة:

أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر بالعين السخنة

إنشاء وتطوير ميناء السخنة وتحويله لأكبر ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، وتم تشكيل اللجنة العليا لإدارة المشروع برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن أعمال تطوير الميناء وتحويله لميناء عالمي وفقاً للبرامج الزمنية المقررة، ووضع السياسات وخطط العمل والإشراف العام على كافة الجهات.



جولة بميناء السخنة



جولة وزير النقل بالعين السخنة

وتشمل الأعمال داخل الميناء إنشاء أرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة "5.6 مليون متر مربع" ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة "5.3 كم2" تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول "10كم" متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/العلمين الجديدة، لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها.

عقد مع تحالف بنكى بتمويل 10 مليار جنيه

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع تحالف يضم 6 بنوك يصل إلى 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

ويوجه التمويل للإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، والانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لإستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020/ 2025.

أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط بـ7.5 مليار دولار

وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار أمريكي، في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، ويهدف المشروع إلى تكرير وإنتاج منتجات بترولية وكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي استر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوية.

ويقام المشروع على مساحة 3.56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية، ويوفر احتياجات السوق المحلية ويقلل واردات الدولة من منتجات البترول وفرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة.

شركة نيرك للسكك الحديدية والمترو

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي المصري عقد تأسيس شركة "نيرك" لصناعة السكك الحديدية، باستثمارات قدرها 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

ويهدف المشروع الذي يقام على مرحلتين إنتاج 300 عربة سكك حديدية سنويا وتوفير 2000 فرصة عمل "وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا".

عقد الرورو لدحرجة السيارات بشرق بورسعيد

حازت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الموافقة اللازمة لعقد الرورو الموقع بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتحالف العالمى المكون من مشغلي المحطات المتخصصة، وهم شركة بولوريه لوجيستيك الفرنسية " وتويوتا تسوشو اليابانية " ونيبون يوشن كايشا اليابانية NYK Line في الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.

ومن المقرر أن يستغل التحالف رصيف بطول 600 متر من الناحية الغربية للأرصفة الجديدة لتشغيل محطة الرورو على مساحة 270 ألف متر مربع تخصص لاستقبال السيارات وسفن الدحرجة، حيث ستوفر هذه المحطة الجديدة لمجال صناعة السيارات أحدث الخدمات وعمليات التشغيل الفعالة من أجل استيراد وتصدير وإعادة شحن السيارات للأسواق والموانيء للدول المجاورة.

ويستثمر التحالف 150 مليون دولار أمريكي في المعدات والبنية التحتية للتعامل مع تداول نحو 800 ألف سيارة بالمحطة، والتي من شأنها توفير حوالي 400 فرصة عمل مباشرة و1000 فرصة عمل غير مباشرة.

المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد

أجرى وفدا روسيا زيارة إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالمنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بالتزامن مع التطورات الإيجابية التى شهدتها الفترة الماضية بإعلان عودة الطيران المباشر بين مصر وروسيا وعودة السياحة الروسية إلى مصر.

وتم توقيع مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر فى فبراير 2016، ويهدف المشروع لإنشاء منطقة صناعية فى شرق بورسعيد لإنتاج وتصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، على مساحة تبلغ 5.2 كم مربع ويجذب استثمارات 7 مليارات دولار، وتقام فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجيستية.

ومن المخطط، أن تتضمن المنطقة الصناعية الروسية عدة قطاعات تصنيعية من بينها صناعة السيارات والأدوية والمعدات والبترول والغاز والكابلات، بالإضافة إلى صناعة السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية، بما يساهم فى توفير 35 ألف فرصة عمل متوقعة بالمشروع سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة.