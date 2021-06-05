شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها السياحة بنسبة 19.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 19.6%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا بنسبة 2.6%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، ثم قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي.

فيما تراجع 11 قطاعاً على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.7%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.8%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والموارد الأساسية بنسبة 2.7%، 2.6%، على التوالي، ثم قطاعي والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.4%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 2.1%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 1%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 10054.81 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 2334.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.23% مغلقًا عند مستوى 3251.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.73% مغلقًا عند مستوى 12474.68 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1229.93 نقطة.

وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 3.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الأول من شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 648.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وانخفض رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 334.9 مليار جنيه إلى 329.5 مليار جنيه، بنسبة هبوط 1.6%، فيما زاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.3 مليار جنيه إلى 111.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.01%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 446.2 مليار جنيه إلى 440.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.5%.