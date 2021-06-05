شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها السياحة بنسبة 19.6% والان مع تفاصيل الخبر
فيما تراجع 11 قطاعاً على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.7%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.8%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والموارد الأساسية بنسبة 2.7%، 2.6%، على التوالي، ثم قطاعي والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.4%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 2.1%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 1%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 3.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الأول من شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 648.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وانخفض رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 334.9 مليار جنيه إلى 329.5 مليار جنيه، بنسبة هبوط 1.6%، فيما زاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.3 مليار جنيه إلى 111.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.01%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 446.2 مليار جنيه إلى 440.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.5%.