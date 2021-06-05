شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة لإنتاج الغاز والزيت الخام.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حققت مشروعات تنمية الحقول المكتشفة للغاز الطبيعى والزيت الخام أعلى معدلات إنتاج للثروة البترولية وفيما بلي أهم المشروعات والتي كانت كالتالى.
1-تنمية حقل ظهر .
2- تنمية حقل نورس.
3- تنمية حقل أتول بشمال دمياط .
4- تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل .
5-المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة.
6- تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم .
7- تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) -خط أنابيب نيدوكو-الجميل " .
8- بالنسبة لإنتاج الزيت الخام " مشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس .
9- إنشاء (4) رصيف بحري بحقول HH & NAO SE Alhamd& & HH2 بالشركة العامة للبترول .
10- تنمية حقل مذهل بشركة بتروزنيمة".