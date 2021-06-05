شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة لإنتاج الغاز والزيت الخام.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مشروعات تنمية الحقول المكتشفة للغاز الطبيعى والزيت الخام أعلى معدلات إنتاج للثروة البترولية وفيما بلي أهم المشروعات والتي كانت كالتالى.

1-تنمية حقل ظهر .

2- تنمية حقل نورس.

3- تنمية حقل أتول بشمال دمياط .

4- تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل .

5-المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة.

6- تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم .

7- تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) -خط أنابيب نيدوكو-الجميل " .

8- بالنسبة لإنتاج الزيت الخام " مشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس .

9- إنشاء (4) رصيف بحري بحقول HH & NAO SE Alhamd& & HH2 بالشركة العامة للبترول .

10- تنمية حقل مذهل بشركة بتروزنيمة".