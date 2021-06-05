شكرا لقرائتكم خبر عن 20 رقم عن صادرات مصر فى زمن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية أزمة فيروس كورونا التي أثرت على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية، تحاول الصادرات المصرية غير البترولية النهوض وتحقيق أرقام جيدة فى ظل الأزمة التي أثرت على سلاسل التجارة وحركة التجارة العالمية ، وفيما يلي أهم 20 رقم عن الصادرات المصرية غير البترولية عام 2020 والذى شهد ظهور فيروس كورونا.

إجمالي الصادرات المصرية الغير بترولية نحو 25,259 مليار دولار.

سجلت الصادرات للدول العربية قيمة بلغت 9.485 مليار دولار.

سجلت الصادرات للاتحاد الأوروبي قيمة بلغت 6.585 مليار دولار.

سجلت الصادرات لأفريقيا بدون الدول العربية 3.854 مليار دولار.

سجلت الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية قيمة بلغت 1.556 مليار دولار.

سجلت الصادرات للصين الشعبية قيمة بلغت 386 مليون دولار.

سجل قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية المركز الأول في حجم الصادرات بـ 6.149 مليار دولار.

قطاع الكيماويات يسجل 5.161 مليار دولار.

الصناعات الغذائية بالمركز الثالث حيث بلغت صادراته نحو 3. 419 مليار دولار.

قطاع السلع الهندسية المركز الرابع حيث بلغت صادراته نحو 2.312 مليار دولار.

سجل قطاع الحاصلات الزراعية وبلغ نحو 2.289 مليار دولار.

سجل قطاع الملابس الجاهزة خلال عام 2020 حيث بلغت صادراته نحو 1.452 مليار دولار.

سجل قطاع الغزل والمنسوجات صادرات نحو 762 مليون دولار.

سجل قطاع الطباعة والتغليف والورق المركز الثامن صادرات ٥٧٨ مليون دولار.

سجل قطاع الصناعات الطبية صادرات نحو ٥٤٨ مليون دولار.

سجل قطاع المفروشات صادرات نحو ٤٩٤ مليون دولار.

سجل قطاع الاثاث ما قيمته نحو ٢٤٤ مليون دولار.

سجل قطاع الجلود والمنتجات الجلدية نحو ٥٢ مليون دولار.





أكبر أسواق الصادرات المصرية:

سجلت الصادرات المصرية الى الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بقيمة بلغت ٢,٨٨٢ مليار دولار.

المملكة العربية السعودية تحتل المركز الثاني بقيمة ١,٧٠٠ مليار دولار.

تركيا فقد سجلت المركز الثالث بقيمة بلغت ١,٦١٤ مليار دولار.

الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الرابع بقيمة بلغت ١,٥٥٦ مليار دولار.

إيطاليا تشغل المركز الخامس بقيمة بلغت ١,٢٦٨ مليار دولار.