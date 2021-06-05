شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها إطلاق بوابة مصر للاستكشاف.. 8 معلومات عن التحول الرقمى بقطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة البترول من إعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحول الرقمي للقطاع ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع تحسين دورات وأنظمة العمل وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة الأزمات وفيما يلي أهم ما تم تنفيذه كان كالتالي ..

1- إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

2-إنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP يقوم على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات فى شركات القطاع المختلفة

3- المراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية .

4-منظومة متابعة كميات الوقود من خلال انشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة.

5-تفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS .

6-نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG .

7- استخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم في شبكات الخطوط .

8-إطلاق أول تطبيق الكترونى لأماكن محطات الغاز الطبيعى للسيارات .