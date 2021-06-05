استقرار في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 يسجل 806 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، الجمعة، عند 806 جنيهات للجرام من عيار 21 الأكثر مبيعاً في السوق.

يأتي هذا الاستقرار في ظل استقرار السعر العالمي للمعدن النفيس عند متوسط سعر 1870 إلى 1872 دولاراً للأونصة.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الساعات القادمة عدة تغيرات على المستوى العالمي، ومن ثم في مصر، وذلك مع استمرار المضاربة وتداول الذهب في البورصات بنهاية جلسات هذا الأسبوع.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 691 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 806 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل 921.25 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6448 جنيها.

أونصة الذهب 1870 دولارات.

يشار إلى أن سعر الذهب سجل طوال تداولات أمس، الخميس، هبوط بقيمة 10 جنيهات في مصر، عقب تراجع عالمي لسعر الذهب ، حيث هبطت الأونصة من 1900 دولار إلى مستويات 1870 دولار، وذلك بسبب بيانات إيجابية عن الوظائف في أمريكا.