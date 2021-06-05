شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للكيماويات يتوقع ارتفاع الصادرات 20% بنهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ارتفاع صادرات القطاع بنهاية 2021 بنسبة 20 %، وذلك في ظل النمو الواضح بصادرات القطاع خلال أول 5 أشهر من العام.

جاء ذلك على لسان خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، والذى أكد لـ"الخليج 365"، أن الأسمدة والبلاستيك ستقود الصادرات للنمو بنسبة 20 % بحلول نهاية العام، مشيرا إلى تحقيق أرقام جيدة جدا خلال أول 5 أشهر من العام الجارى.

وفى سياق آخر، أوضح خالد أبو المكارم، أن دعم الشحن إلى القارة الأفريقية بنسبة 80 % بدلاً من 50% سيساهم بقوة فى زيادة صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة للقارة السمراء، لافتا إلى أن تكاليف الشحن تؤثر بقوة على السعر النهائى للمنتجات.

وأكد خالد أبو المكارم، أن منظومة دعم الصادرات الجديدة تمكن المنتجات المصرية من العودة للمنافسة بقوة في أفريقيا، خاصة مع اشتداد المنافسة مع المنتجات الصينى والتركى والهندى، لذلك مصر تدرك أهمية هذا السوق ووضعت معاملة مميزة في برنامج الدعم لنظام الشحن لأفريقيا.

واختتم أبو المكارم، أن قطاع الكيماويات والأسمدة سجل المركز الثانى فى حجم الصادرات المصرية خلال عام 2020 حيث بلغت صادراته نحو 5.161 مليار دولار، وهو مؤشر جيد لاستمرار هذه الزيادة بنسبة قد تصل 20% هذا العام.